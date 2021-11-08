اتفرج – تفاصيل انفصال منة عرفة عن زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انفصال منة عرفة عن زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن محمود المهدي، انفصاله عن الممثلة منة عرفة وهو الخبر الذي أثار ضجة واسعة قبل ساعات.

وكتب محمود المهدي معلناً خبر انفصاله عن منة عرفة: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.



وأضاف طليق منة عرفة التعليق الأول، بتعليق آخر كشف كواليس طلاقهما حيث كتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

أكد: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.

بينما لم يقوما منة عرفة ومحمود المهدي، بحذف صورهما معا، واكتفت منة عرفة بإعلان خبر الانفصال عبر خاصية القصص القصيرة “الاستوري” دون حذف أي صورة جمعتهما في السابق حتى الآن، وكذلك فعل محمود المهدي نفس الشيء.

وكانت منة عرفة قد دخلت عالم المهرجانات خلال الأيام القليلة الماضية، بمهرجان جديد جمعها بزوجها السابق محمود المهدي.

وروجت منة عرفة للمهرجان الذي أصدرته قبل حوالي أسبوع باسم أنا قلبي دق قائلة: “إحنا هنا يا جماعة النهاردة عند زيزو المايسترو في الاستوديو وأجمد ناس بتعمل موسيقى في مصر، الأستاذ حودة الجوكر والأستاذ أبو ليلة، وزوجي العزيز هنا أهو، بنعمل حاجة جامدة جداً.. الترند قادم بقوة”.

وطرحت منة عرفة مهرجان أنا قلبي دق عبر يوتيوب، وهو من كلمات حودة الچوكر، توزيع زيزو المايسترو، مونتاج أحمد محروس.

يذكر أن الفنانة المصرية قد أعلنت عقد قرانها على محمود المهدي في 30 يونيو الماضي، وذلك في حفل جمع أسرتي العروسين فقط.

كما نشرت منة صورةً مع زوجها، وقالت: “وكتبنا الكتاب في جو عائلي جداً.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير”.