اتفرج – هجوم ضد محمد رمضان في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ضد محمد رمضان في المغرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد الفنان المصري محمد رمضان بسبب إحياء حفله القادم في المغرب، ورد عدداً من جمهور المغرب على الأمر بهاشتاغ لا نريد محمد رمضان في المغرب.

حيث اشتعلت موجة من الغضب على موقع تويتر وهو ما ظهر في التعليقات التي دونها رواد الموقع رافضين تواجد محمد رمضانمعتبرين أنه رداً على الهاشتاغ الذي أطلقه الجمهور المصري ضد الفنان المغربي سعد لمجرد وتسبب في إلغاء حفل سابق له ومنع عرض حلقة برنامج كان ضيفاً فيها.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “كما تدين تدان.. تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم»لا نريد محمد رمضان في المغرب”، قال آخر: “لا نريد محمد رمضان في المغرب..لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة..محمد رمضان..أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان”.وكتب حساب اًخر :”أصدقائي المغاربة من طنجة إلى العيون حسني هو أيضا قادم للمغرب ليس محمد رمضان لوحده وتامر حسني هو من ينافس سعد فعلو هاشتاج لتامر حسني أيضا”.

ونشروا صورا لمحمد رمضان بها علامة غلط على صورته في إشارة لرفضهم الحفل، كما رفضوا دخوله البلاد وإيقاف نشاطه الفني بها.

الأسباب الأخرى التي دفعت جمهور المغرب لتدشين هذه الحملة كان ما حدث في افتتاح مهرجان الجونة مع النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي بعد تجاهل تقديمهما أثناء غنائهما معه في أغنية “جو البنات” رغم تقديمه اعتذاراً رسمياً لهما.

وكان محمد رمضان قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إحياءه الحفل الثاني له في مراقش خلال شهر ديسمبر المقبل، قائلاً:”تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم، الحفلة الأولى حضرها ٤٥٠ ألف و#ثقة_في_الله_القادمة_مليونية كل الحب للمغرب و#الملك_محمد_السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

جاء ذلك بعد أن تم الإعلان عن استضافة الفنان سعد لمجر، في أحد البرامج التلفزيونية في مصر، وهو الأمر الذي “استفز” المتابعين الذين أعربوا عن رفضهم استقبال “مغتصب” في مصر، على حد تعبيرهم.