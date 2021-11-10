اتفرج – الفنانة درة تعلن وفاة جدتها

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة درة تعلن وفاة جدتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة التونسية درة منذ قليل وفاة جدتها صوفي، وكتبت خبر وفاتها بكلمات حزين ومؤثرة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

و كتبت درة:”كم تمنيت أن أراك وأتأمل في وجهك الجميل على الرغم من الوقت والتجاعيد على وجهك، كنت أرغب في ضمك بين ذراعي حتى للمرة الأخيرة، والاستماع إلى كلماتك الطيبة والمحبة، آخر مرة أمي صوفي، أنا لا أصدق ذلك! اعتقدت أنك خالدة، تمامًا مثل جمالك”.

وأضافت درة “كنت أحب أن أسمعك تعزفين على البيانو على طريقتك للمرة الأخيرة، كنت أحب أن أقول لك وداعًا وأرى ابتسامتك الجميلة حتى ولو لمرة أخيرة، أحبك وأنا حزينة للغاية، مع السلامة جدتي، رحمك الله.

و كانت آخر أعمال الفنانة درة هي حكاية “غالية” إحدى حكايات مسلسل “زى القمر، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية “الزواج عن بُعد” حيث يتناول المسلسل قصة “عريس” تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها.

يذكر أن حكاية “غالية” هو اسم شخصية درة ضمن أحداث العمل، وتلعب خلالها قصة “غالية” شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة، حكاية غالية” من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.

كما تنتظر درة عرض أحدث أفلامها “الكاهن” من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والتشويق.