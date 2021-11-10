اتفرج – تفاصيل انفصال منة عرفة عن زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انفصال منة عرفة عن زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر خبر انفصال منة عرفة عن زوجها الممثل محمود المهدي، مما أثار ضجة كبيرة، قبل فترة قصيرة من الزفاف الذي كانا يخططان له منذ عقد قرانهما قبل أشهر قليلة.

وكشف محمود المهدي عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستقرام، أنه يتلقى العديد من الرسائل الشامتة بسبب انفصاله عن منة عرفة، الأمر الذي أبدى انزعاجه منه كثيراً.

وكتب محمود المهدي: “الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير، للأسف كمية الشماتة في رسايل تخوف بجد كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب، محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي وفي ناس لسه عندها إحساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية”.

أضاف محمود المهدي متوعداً أهل طليقته الثانية، والتي ظهر من طريقته أنهم شامتون به: “ثقة في الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل”.

وكشف محمود المهدي عن العديد والعديد من رسائل الدعم الأخرى التي تلقاها من متابعيه، والذين حاولوا من خلال الرسائل إثناءه عن قرار الانفصال.

وجاء في بعض الرسائل: “أنا زعلت لكن ربنا يوفقكم” .

وفي وقت سابق نشر محمود المهدي صورة لزفافه على إحدى زوجاته السابقات وهي الثانية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كشف المهدي عن صورةٍ من حفل زفافه على زوجته الثانية، في الوقت الذي كان ينتظر الجمهور فيه موعد حفل زفافه هو ومنة عرفة.

و علق عليها قائلا “دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك أدخل ولا عايز رأيك طبعا”.

يذكر أن الفنانة المصرية منة عرفة قد أعلنت عقد قرانها على محمود المهدي في 30 يونيو الماضي، وذلك في حفل جمع أسرتي العروسين فقط.