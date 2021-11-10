اتفرج – تفاصيل عودة منة عرفة لزوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة منة عرفة لزوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الممثلة الشابة منة عرفة، عودتها لزوجها محمود المهدي بعد تصالحهما، بعد إعلان انفصالهما بحوالي يومين فقط، وتأكيدهما أن الطلاق قد تم بينهما بالفعل.

حيث خؤجت منة عرفة عن صمتها وعلقت على أزمتها مع زوجها، والتي انتهت بالتصالح لافتة إلى أن هذه الأزمة أوضحت لها نوايا كثيرين من المحيطين بهما.

وكتبت منة عرفة معلقة عبر خاصية الاستوري لحسابها على إنستقرام: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي حد، لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن أنتم يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة لكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها، رهان بتعملوه مع بعض على إننا مش هنكمل، أو مادة خام للشماتة فينا”.

أضافت: “خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست أو على الراجل أو على أهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا ما يكتبها على أي ست ما رحمتونيش ولا قدرتوا أني في موقف لا أحسد عليه وشمتانين فينا، قد إيه إنتو ناس ما تعرفوش ربنا ولا في قلوبكم رحمة”.

تابعت منة عرفة: “اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطتي أنا إني شاركتكم حياتي الشخصية، الإنسان بيغلط علشان يتعلم وأنا اتعلمت، ربنا يعينكم على نفسيتكم الجحيم دي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن الخلاف اللي حصل كشف لنا ناس كتير حوالينا كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي إنهم كانوا مستنين أول مشكلة عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس والله ربنا مش هينولها لكم وربنا يخلي لي أهلي وزوجي والناس اللي بتتمنى لي الخير ووقفت جمبي”.

وفي وقت سابق انتشر خبر انفصال الممثلة منة عرفة عن زوجها الممثل محمود المهدي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد أن فوجئ الجمهور بخبر طلاقهما السريع بعد عقد القران بأسابيع قليلة.