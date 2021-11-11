اتفرج – مصطفى فهمي يسرق محتويات طليقته من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمي يسرق محتويات طليقته من المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، عن فيديو صادم من داخل شقتها، بعد طلاقها من الفنان المصري .

و قالت : “مفضيلي كل الإكسسوارات تبعي، وكل الأشياء الخاصة، ما تركلي شيء، مفضيلي الدريسنج رووم، جيت على بيتي لأخذ أغراضي على مهلي، واللي من حقي ضل فيه، هيدا بيتي أنا، وما عندي غيره”.

وتابعت : “أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟ أين مجوهراتي؟ أين إكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل ده خدته معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي؟ خلال 12 يوم فقط”.

وقالت الإعلامية فاتن موسى، خلال المنشور: “أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محامية إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه، وذلك لحين استرجاع واسترداد كل متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيها مهري غير المقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقا لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية”.

واوضحت فاتن موسى أن طليقها الفنان مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم هاتفها المحمول الشخصي، مشيرة إلى أنه مُسجل باسمه، كانت قد اشترته وقت زواجهما .

و كانت فاتن موسى قد أكدت منذ أيام نبأ طلاقها غيابيا من زوجها الفنان مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي.

وقالت: “هكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماما مثلها مثل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس “.