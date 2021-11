اتفرج – ويل سميث يتمكن من تسلق برج خليفة على قدميه

شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يتمكن من تسلق برج خليفة على قدميه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح النجم العالمي ويل سميث في صعوده لبرج خليفة على قدميه في وقت قياسي في 51 دقيقة.

حيث استطاع النجم ويل سميث أن يتسلق أعلى بناية في العالم وهو برج خليفة ويصعد طوابقه الـ160 في إطار برنامجه الواقعي للياقة البدنية الذي يبثه على يوتيوب تحت عنوان Best Shape of My Life أو أفضل شكل في حياتي.

وأوضح نجم هوليوود أن دبي تلائم شخصيته ويشعر فيها بالراحة، ما يمكنه من تحقيق أهدافه، منوهاً بأنها أفضل مكان لبداية برنامجه الواقعي للياقة والرشاقة.

وكشف سميث عن فيديو صعوده علي البرج من خلال حسابه الرسمي على موقع وتطبيق انستقرام، إذ نشر فيديو وهو يصعد من خلال سلم برج خليفة ليصل للدور الـ160.

وعلق علي الفيديو كاتباً:”ركبتي تقتلاني لكنني سأفعل أي شيء من أجل التقاط صورة جيدة، اتبع خطواتي ودقات قلبي المتسارعة لأعلى مبنى في العالم ما مدى إعجابكم”.

وكان ويل سميث، أخفق في أول مهمتين كَلف نفسه بهما، وهما فقدان وزنه وكتابة أدب الرحلات، لذلك قرّر أن تكون مهمّته التالية تسلّق أطول مبنى في العالم، وبمجرّد بلوغه قمّة برج خليفة، مدّ ذراعيه، ونظر إلى القمّة، وابتسم بعد أن نجح أخيراً في مهمّته.

وعن سبب اختياره لدبي كشف سميث في حديثه بالحلقة الأولى من البرنامج عن السبب الذي دفعه إلى السفر مدة 12 ساعة قائلاً: “تلائم دبي شخصيّتي إنها تعلّمني كيف أرى العالم والحياة”.

كما أكد النجم أن ميزة دولة الإمارات أنها توفر له ملاذاً آمناً واسعاً له لكي يحقق أهدافه في الصحة والحيوية والرشاقة والسعادة .