اتفرج – مجددا.. هاني شاكر يهاجم محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مجددا.. هاني شاكر يهاجم محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الفنان المصري، ونقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، على الفنان المصري، محمد رمضان، بعدما أخل الثاني باتفاقه مع الأول، قبل نحو عشرة أيام.

حيث أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، أن رمضان وقع على قرار يتضمن التزامه بملابسه على المسرح وحركاته وكلام أغانيه، مؤكداً أن الأخير لم يلتزم به بعد ذلك.

وقال هاني شاكر، إن الفنان محمد رمضان وقع على قرار يتضمن التزامه بملابسه على المسرح وحركاته وكلام أغانيه.

حيث افتتح الفنان المصري محمد رمضان، أولى حفلات منطقة “بوليفارد رياض سيتي” يوم الاثنين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كثيف، ضمن موسم الرياض 2، وقبل الحفل قدم تعهدًا لنقابة الموسيقيين المصرية.

كما أن رمضان، حصل على تصريح للغناء يسمى تصريح اليوم الواحد، وفقا للوائح النقابات الفنية الثلاث، لأنه ليس عضوا بنقابة الموسيقيين.

في حين أنه مع كل تصريح يتعهد محمد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح .

وقال هاني شاكر: “محمد رمضان من حفلتين فاتو مضى إقرار وقالي إنه هيلتزم باللبس والكلام لكن واضح أنه ملتزمش”.

وتابع: “إحنا مش جهة منع في النقابة لكن في جهة مسؤولة عن اللبس والكلام وهي المصنفات الفنية هما المنوطين به ودكتور خالد عبدالجليل عنده الضبطية القضائية اللي يقدر ينفذ بيها أي قرار هو عايزه، هو عضو نقابة مينفعش لما يجي يقول أنا عايز اطلع على المسرح اغني اقوله لا زي ما أنا هاجي امثل هروح لدكتور أشرف زكي اقوله عايز امثل مش هيقولي لا متمثلش”.

وعن إقرار سلوكيات المهنة قال: “لبسه وكلامه أنا ده عملته كسابقة مني لمحمد رمضان لمصلحته وخوفي عليه لأني عايز انصحه بالأفضل هو ملتزمش في جهات تقدر تحاسبه”.

وأضاف: “مش كل حاجة في العالم تتعمل تبقى مناسبة لينا أنا واحد من الآفات بيسمعوه وبيشوفوه وبتكلم عن الفن اللي نفسي أوصله للناس وعايز ولادي واحفادي يشوفوها، اللون اللي بيقدمه محمد رمضان لون استعراضي ومش كل اللبس مناسب لينا في مصر ومش كل الأغاني مناسبة”.

يذكر أن محمد رمضان نظم أولى الحفلات الرسمية على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد، التي افتتحت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأت الحفلة عند الـ 10:00 مساء، واستمرت إلى الـ 02:00 صباحًا، وغنَّى فيها عددًا من أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور.