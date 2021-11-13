اتفرج – تعرف على شكل نادين نجيم قبل وبعد التجميل

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شكل نادين نجيم قبل وبعد التجميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم خضوعها لعمليات التجميل، و قالت : “أنا بعمل اللي بيرحني واللي بشوفه في المراية، واستحالة اللي بيتقال يأثر عليا، دي حرية شخصية، وكل واحدة بتشوف نفسها في المرايا لازم تهتم بجمالها وتحافظ عليه”.

وأكدت نادين نجيم أنها لم يتم اختيارها ملكة جمال بالصدفة، فمنذ 2004 خطفت نادين نجيم الأنظار بجمالها العربي، وازدادت تألقاً بعد أن دخلت مجال التمثيل فهل استطاعت أن تحافظ على جمالها؟

حيث بدأت نادين نجيم في التجديد في إطلالاتها الجمالية مع كل شخصية تؤديها من حيث المكياج وتسريحات الشعر، فرأيناها بستايل الفتاة الغجرية بالشعر الطويل المجعد والمكياج العربي في مسلسل سمرا.

واعتمدت على اللوكات العصرية في مسلسل نص يوم الذي أطلت فيه بالشعر الأشقر ثم الأحمر والعدسات الملونة لتصل إلى شكلها الحالي

و كانت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، قد كشفت عن خضوعها لعمليات تجميل عقب إصابتها جراء انفجار مرفأ بيروتفي أغسطس/ آب من العام 2020 والتي أثرت على ملامحها.

كما كشفت أنه بعد الحادث تطوع أحد الرجال لمساعدتها ونقلها للمستشفى، من دون أن يعرف من تكون أو ما هي جنسيتها أو ديانتها.

وكانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

لم تكن العمليات التي خضعت لها نادين نجيم إثر انفجار مرفأ بيروت، بالطبع، هي عمليات التجميل الوحيدة التي أجرتها، فهي واحدة من أشهر الشخصيات العربية التي خضعت لجراحة تحديد الفك والذقن.