اتفرج – صورة نادرة لمحمد عبده في صغر سنه

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لمحمد عبده في صغر سنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان السعودي، محمد عبده في طفولته والتي لفتت أنظار الكثيرين وظهر فيها بالأبيض والأسود في عمر لا يكاد يبلغ العشر سنوات

وتفاعل المتابعون مع صورة محمد عبده بشكل كبير الذين انهالت تعليقاتهم بالمقارنة بين شكله القديم وشكله بالوقت الحالي ووجه الشبه بينهما.

و جاءت التعليقات ما بين تغير شكل الفنان محمد عبده كثيراً عن طفولته فيما رأى آخرون أن الصورة القديمة غير واضحة تماما خصوصا أنها التقطت بالأبيض والأسود وأنها لا تكشف ملامحه تماما.

وعلق بعض المتابعين بأن صور ابنائه أثناء طفولتهم كانت تشبه صورته، فعلق أحد المتابعين قائلاً: “ابنه عبدالرحمن يشبه أبوه مره”.

يذكر أن طفولة الفنان محمد عبده كانت صعبة فبدأت بوفاة والده في سن السادسة من عمره وحياة الفقر الشديد واللجوء إلى المساعدات الخيرية إلى أن استطاع دخول المعهد الصناعي ودراسة صناعة السفن لأنه كان يحلم أن يصبح بحاراً كما كان والده.

و بدأ الفنان محمد عبده رحلته البحرية في الغناء وفن الغناء عام 1961م وهو طالب في المعهد في مقتبل العمر وكان قد اتجه إلى إيطاليا باحثاً عن صناعة السفن في بعثة سعودية وتحول المسار من السفن إلى الفن حيث تم اكتشافه حين كان يغني عبر الإذاعة في برنامج “بابا عباس”.

وكانت أول أغنية قدمها الفنان محمد عبده كانت “خاصمت عيني من سنين” لتكون أغنيته الخاصة بعدما غنى الكثير من أغاني الآخرين وكانت هذه الأغنية بمساعدة طاهر زمخشري ومن هنا بدأت شهرة محمد عبده الواسعة لينطلق منها إلى أغنية من تلحينه أيضاً على العود دون إيقاع وهي أغنية ” خلاص ضاعت أمانينا”.

وكان محمد عبده أحيا حفلا غنائيا ساهرا وكانت واحدة من أقوى وأنجح الحفلات التي تقدمها شركة Benchmark فبعد طرح تذاكر الحفل نفذت بعد ساعة واحدة من عرضها، وذلك ضمن سلسلة حفلات Jeddah Super Dome.