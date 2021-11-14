اتفرج – حقيقة وفاة الفنان عادل امام

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الفنان عادل امام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن شقيق الفنان عادل إمام عن حالة الفنان الصحية، بعد ما تداوله مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته.

وقال شقيقه المنتج عصام إمام، إن “الزعيم بصحة جيدة ويعيش حياة جيدة جداً، ولا صحة للشائعات التي يتم ترديدها خلاف ذلك”.

وأكد أنه في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات.. الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته”.

كما أوضح أنه تلقى الكثير من الاتصالات التي تريد الاطمئنان على صحة الزعيم من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن “آخر هذه الاتصالات من أستراليا بيطمنوا على صحته”.

و طالب شقيق عادل إمام الجميع تحري الدقة فيما يتم تناوله من أخبار حول صحة الفنان الكبير، معرباً عن استيائه الشديد نتيجة حجم الشائعات التي يتم تداولها، وهو ما يكلفه وقتاً كبيراً للرد عليها ونفيها.

وكشف عن أن عادل إمام يعمل على دراسة عمل فني جديد يحمل اسم “الواد وأبوه”، يشارك فيه مع ابنه محمد ومن إخراج رامي إمام.

وفي وقت سابق تداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي شائعة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا وهو ما أزعج أسرته ومحبيه ليخرج ابنه المخرج الشهير عن صمته ويحسم الأمر خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات إصابة الزعيم بالفيروس الوبائي.