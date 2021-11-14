اتفرج – زوج منة عرفة يكشف السبب الرئيسي للانفصال

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج منة عرفة يكشف السبب الرئيسي للانفصال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة انه تم حل الخلاف الذي وقع بينهما الذي أدى إلى الانفصال.

وأشار محمود مهدي في فيديو نشره عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام إلى أن الحديث عن أن مشهد في مسلسل 101 بين محمد نجاتي ومنة عرفة غير صحيح.

وأوضح أن محمد نجاتي أصر على استكمال المشهد الذي يظهر فيه وهو يجس نبض يد منة عرفة، نافياً أن المشهد لم يكن سبباً في الأنفصال وأكد أنه وزوجته يتحدثان مع المخرج والمنتج عن القواعد التي وضعتها منة من أجل المشاركة في أي عمل فني.

وقال : “لم أكن ارغب في الحديث لكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه بزيادة وأريد أن أغلقه بشكل نهائي، البعض يتحدث أن مشهد جس نبض يد منة عرفة في عمل درامي هو سبب الخلاف والذي أدى إلى الانفصال وهذا غير حقيقي”.

وكشف محمود المهدي السبب الأساسي للانفصال، مشيرا إلى أونه كانت نتيجة خلاف شخصي وقع بينهما وتم حله بشكل نهائي وأن العلاقة الآن بينهما طبيعية.

وعبر محمود مهدي عن حبه واحترامه لزوجته الفنانة المصرية فقال محمود المهدي: “لقد وصل لي الموضوع بشكل خاطئ، لكن في النهاية المشاكل تخصني أنا ومنة وتم حلها ولا يوجد أي خلاف بيننا الآن ومكملين ويارب يديم المحبة”.

وانهى حديثه قائلاً: “أنا بحب منة وكل يوم يزيد هذا الحب ولا يوجد أي شيء مما يقال هي مجرد شائعات، وأظن أن الموضوع اتقفل وانتهى”.

و في وقت سابق صرح محمد نجاتي حول الموضوع قائلاً: “مش عاوز أكبر الموضوع، لكن حصلت مشكلة في البيت عندي، مراتي قالت لي بتعمل إيه في المشاهد دي؟ خاصة أن المسلسل لم يُعرض بعد”.

ونفى محمد نجاتي أن يكون المشهد الذي قيل إنه سبباً في طلاق منه عرفة يحمل أحضان أو مشهد رومانسياً.