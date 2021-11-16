اتفرج – زينة تكشف تفاصيل تطورات علاقتها بالفنان أحمد عز

شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف تفاصيل تطورات علاقتها بالفنان أحمد عز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الممثلة المصرية زينة تفاصيل جديدة حول أزمتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز المستمرة معه.

وقالت الفنانة زينة:”أنا من وقت معين لحد ما خلعته نسيته ونسيت القضايا”، مشيرة إلى أنها لا تتحدث مع المحامي الخاص بها بشأن القضايا بل تترك الأمر له كليا.

وأكدت أنها من وقت خلعه لا تحب الحديث في هذا الأمر خاصة أن الجمهور لا يحب الحديث عنه أيضاً”.

بينما أشارت زينة أنها قد طوت هذه الصفحة تماما من حياتها، وكأنها لم تكن من الأساس .

و اكدت قائلة: “أنا نسيت الموضوع كله ومش مهتمة بيه أصلا، وبعرف الأخبار زيي زي أي حد من الجرياد والمواقع، فمن أول ارتباطنا ببعض لحد قضية الخلع أنا نسيت كل حاجة تماما”

في حين طالبت الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي بلهجة شديدة العصبية، بأن لا يكتبوا في هذا الشأن مرة أخرى، وشددت على أنها لا ترغب بأن تتحدث عن هذه المشكلة مرة أخرى، وهذا لأنه يعد أمر خاص ولا يخص أحد أن يتدخل في حياتها العائلية.

ولاحظ الجميع خلال حديث زينة عن أزمتها بأنها لم تذكر اسم الفنان أحمد عز ولو لمر واحدة خلال حديثها المطول سواء بالسلب أو بالإيجاب.

يذكر أن زينة شاركت في موسم رمضان الدرامي لعام 2021 بمسلسل “كله بالحب” من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان .