اتفرج – غادة عبد الرازق توضح سبب عدم حضورها للمهرجانات

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق توضح سبب عدم حضورها للمهرجانات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن الأسباب التي منعتها من حضور المهرجانات السينمائية والفعاليات العامة عامة بشكل مستمر.

و أوضحت غادة عبد الرازق، عن سبب عدم حضورها المهرجانات والفعاليات الفنية.

وقالت غادة عبد الرازق إن تركيبتها النفسية لا تتوافق مع حضور المهرجانات، موضحة: “الناس في منتهى الاحترام وبيعزموني، بس هي تركيبة شخصيات، وأنا مش من الشخصيات اللي تلبسيها وتقولي لها أمشي على الريد كاربت”.

وتابعت: “أنا شخصية مبتكلمش كتير، فمطلوب مني مجهود كبير، ألبس وأحط مكياج، وأمشي على الريد كاربت وأتكلم مع الناس وأعمل 50 لقاء وحوار أنا مبحبش الزحمة ولا الكلام الكتير، ولا الإضاءة الكتير لأني عشت فيها حياتي”.

بينما أشارت أن الحالة الوحيدة التي ستذهب فيها للمهرجانات أو الفعاليات الفنية هي عند تكريمهافقط، قائلة: “لو هتكرم هروح يوم تكريمي وهبقى في منتهى السعادة”.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل لحم غزال هو آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، حيث شاركت في السباق الرمضاني الماضي، كما شاركها في المسلسل عدد من الفنانين من بينهم حمدي الميرغني ووفاء عامر وشريف سلامة ومي سليم وأشرف عبد الغفور وعمرو عبد الجليل ومحمد شاهين وغيرهم، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.