شاهد .. اتفرج: ما سر الصورة التي أحرجت دنيا سمير غانم.. ووضعت المكياج قبل البكاء على والديها والجمهور في ذهول وصدمة!

انت الان تتابع خبر اتفرج: ما سر الصورة التي أحرجت دنيا سمير غانم.. ووضعت المكياج قبل البكاء على والديها والجمهور في ذهول وصدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في 27 سبتمبر الماضي كان الظهور الأول للفنانة دنيا سمير غانم فوق خشبة المسرح خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري مليئاً بالعواطف.

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لكن ومع ذلك يبدو أن صورة سرّبت لها قبيل حضور المهرجان وتداولها كثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت دنيا وهي تضع المكياج قبل دخولها قاعة الحفل خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.



وكانت دنيا سمير غانم حضرت الاثنين الماضي حفل افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، لاستلام تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز ، ولم تتمالك أعصابها وانهارت من البكاء.

دخلت النجمة دنيا سمير غانم في نوبة بكاء بحرقة أثناء تسلمها تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.



وحرصت دنيا على توجيه الشكر للمهرجان حيث قالت: "أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.



ويعد هذا هو الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم بعد حالة الوفاة كما حرصت دنيا أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد أو المرور على الريد كاربت والتسجيل مع القنوات.

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