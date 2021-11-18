اتفرج – تعرف على أسرار أحمد زكي في ذكرى ميلاده الـ75 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرار أحمد زكي في ذكرى ميلاده الـ75 عاماً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مثل هذا اليوم ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الـ75 عاماً، حيث كانت حياة أحمد زكي مليئة بالشائعات والأسرار التي ارتبطت به طوال مسيرته الفنية، وحتى قبل مماته خاصة مع زواجه مرة واحدة فقط، إضافة إلى وجود نساء كثيرة في حياته أبرزهم الفنانة رغدة، واخيراً وفاته وهو يجسد شخصية الفنان الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

إضافة إلى قصة حبه الوحيد وندمه الشديد في الانفصال عن الفنانة الشابة الراحلة هالة فؤاد والدة ابنه الوحيد من القصص المؤثرة في حياة الفنان الراحل، خاصة بعد إعلان ندمه وحزنه الشديد على رحيلها المفاجئ بعد إصابتها بمرض السرطان.

وأولى قصصع كان حب من أول نظرة بين الفنان أحمد زكي وزوجته هالة فؤاد، وذلك أثناء تصوير فيلم الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين”، حيث من أول عمل يجمعهما معاً قرر الفتى الأسمر الزواج من الفتاة صاحبة الوجه الهادئ والجمال الناعم البسيط، ولكن المفاجأة أن زواجهما لم يستمر سوى عامين فقط، بسبب كثرة الخلافات بينهما، والأغرب كان عدم زواجه مرة أخرى طوال فترة حياة على الرغم من زواج هالة فؤاد من شخص خارج الوسط الفني وإنجاب طفل آخر.

و تأتي الفنانة رغدة في دور قوي وبارز في حياة الفنان الراحل، حيث كانت تربط الفنانة رغدة، صداقة قوية، بينها وبين الراحل، والتي قامت على الحب والتفاهم، عرفها الوسط الفني، ولا يزال يُضرب بها المثل حتى الآن، خاصة مع تعلقها وحديثها الدائم عن ذكراه.

و تشاركا بطولة 4 أعمالاً سينمائية حققت نجاح كبير جماهيرياً ومازالت من الأفلام التي يعشقها الجمهور، وهم: “كابوريا، والإمبراطور، وإستاكوزا، وأبو الدهب”، وكشفت الفنانة رغدة مؤخراً عن حبها الشديد للفنان الراحل وقالت نصاً:”طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجولييت، تركيبتنا شبه بعض، لكن لم نكن نصلح كزوجين”.

وجمعت الفنان الراحل بالفنانة الراحلة سعاد حسني، علاقة خاصة حيث كانوا من أهم الثنائيات في السينما، وتشاركا العديد من الأعمال السينمائية معاً، وكانت بينهما الكثير من الأسرار والحكايات التي لم تعلن للوسط الفني.

وجمعت بين الفنان الراحل والفنانة نجلاء فتحي قصة حب وذلك بعد أثناء تصوير فيلم “سعد اليتيم” ، تقدم الراحل لخطبتها، إلا أن حبه الشديد لفنه، جعل نجلاء لم توافق على الزواج منه .