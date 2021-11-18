اتفرج – حمو بيكا يهاجم نقابة الموسيقيين بعد منعه

شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهاجم نقابة الموسيقيين بعد منعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم حمو بيكا، مطرب المهرجانات، نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك عقب إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من الغناء في مصر.

وكان من بينهم 19 مطرب مهرجانات آخرين من بينهم حسن شاكوش والفنان حسن أبو الروس، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص التي وغير صالحة للغناء ومعاهم كارنيه النقابة.

وقال حمو بيكا: “بشكر نقابة المهن الموسيقية ليكم الاحترام والتقدير، أنا فرحان وسعيد لأني بسمع نفس القرار بقالي 5 سنين.. اتكلمت كتير وتعبت واتعملى قضايا ومحاضر.. أنا معايا ناس فاتحة بيوت كتير.. ناس كتير لا تصلح للغناء وبيغنوا ومعاهم كارنيه النقابة.. مش هقول أسماء عشان دول صحابي وواكلين مع بعض عيش وملح.. أنا صوتي عاجبنى وعاجب الناس وبيسمعونى خدوا رأيهم قرار الوقف.. لو مش عايزينا نبطل غنا”.

وتابع بيكا: “فى حفلات الساحل الشمالي التصريح بتاعى بـ 15 ألف جنيه كنت بدفع ومبتكلمش.. الناس تستقبلنا برة مصر أحسن استقبال.. عايزنى اشتغل برة مصر ونسيب بلدنا.. في اختبارات نقابة الموسيقيين قدمت فيش بتاعى ونضيف الحمد لله وغنيت أغاني ومع ذلك سقطت”.

وعلق على قرار المنع أنه ضاق صدره من كثرة شكواه تجاه الظلم الواقع عليه وعلى كل مؤدي المهرجانات الموقوفين من النقابة، مؤكدًا أن جمهوره في مصر والوطن العربي يتخطى 100 مليون عربي .

و اضاف: قررت النقابة منع المطربين من الغناء بـ فلاشة، واستجبنا للقرار وأصبحنا نغني بفرق موسيقية، إيه المطلوب منا بعد ذلك؟ 100 مليون عربي وعربي يستمعون لمغني المهرجانات، فهؤلاء لا بد من الأخذ بآرائهم في قرار وقفنا، لأن هذا القرار.. ده ميرضيش ربنا.. أحنا شباب أحبوا الموسيقي وشرفنا مصر في حفلاتنا الغنائية بمختلف الدول العربية، ونحن نحب هذا البلد ونعشق ترابها”

قال “بيكا”: “صوتي وحش و عاجبني، وعاجب الناس اللي بتسمعني…، في ناس أصواتها جميلة بس ماعندهاش حظ.. إيه اللي بيحصل ده حرام”، لافتاً إلى أنه نفذ كافة القرارات التي صدرت عن النقابة، الالتزام بتشغيل فرقة موسيقية، ودفع كل ما يطلب منه من رسوم تصاريح الحفلات، مهما بلغت، مؤكدًا أنه لقي ترحيب كبير في حفلاته الأخيرة في دولتي الإمارات، والسعودية.

وقال في تهديد واضح وصريح أنه إذا لم يعمل في بلاده سيضطر للعمل خارج مصر، قائلاً:”إذا كانت النقابة ترضى أن نترك بلدنا ونسافر للخارج فنحن لن نرضى.. قدّرنا عيالك يا أستاذ هاني شاكر، لازم تساعدنا، مش لازم تحاربنا، نحن لسنا في صراع، حتبقى فرحان لما نشتغل برا، أو انقطاع رزق من يعملون معنا”.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين قائمة بمنع 20 مطرباً ومؤدي مهرجانات من الغناء في مصر وجاءت القائمة التي ضمت حسن أبو الروس وحمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طبخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبه.