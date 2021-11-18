اتفرج – زوج نيللي كريم يوضح حقيقة اعتدائه ع معجب

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج نيللي كريم يوضح حقيقة اعتدائه ع معجب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعل هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم عن حقيقة اعتدائه على أحد المعجبين أثناء تجمعهم حولها خارج قاعة التكريم في مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي في تونس .

يأتي ذلك بعد تعرض لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انفعاله على الجمهور أثناء محاولتهم التقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد انه تعجب من هذا الهجوم عليه ووصفه بأنه غير مبرر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما نفى هشام هاشور واقعة الاعتداء على المعجبين، موضحا أنه فقط رفض ما أسماه بـ “قلة الأدب”، مشيراً إلى أنهم حاولوا التصوير معها بطريقة غير لائقة.

و قال:: “أثناء خروجي أنا ونيللي كريم من قاعة التكريمات بمهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي، بعد تكريم نيللي هناك، تدافع الجمهور بشكل كبير علينا لالتقاط الصور التذكارية مع نيللي، وتسببوا بقطع فستان نيللي، ما جعلني أنفعل وأرفض التصوير معها”.

وتابع: “بالنسبة لواقعة الاعتداء على أحدهم، هذا الشخص حاول التصوير مع نيللي بطريقة غير لائقة، ووضع يده على جسدها، ما جعلني أنفعل، لكننى لم أعتد عليه، فقط رفعت صوتي عليه، وأخذت نيللي وعدنا إلى الفندق”

بينما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً زوج نيللي كريم.

و دافع عن نفسه قائلاً :”الناس اللي بتهاجمني وبتهاجم نيللي، هو المفترض أعمل إيه لما ألاقي شخص عايز يحط إيده على جسد زوجتي؟، وهل لو أي راجل مكاني كان هيتحمل التدافع حول زوجته بالشكل غير اللائق ده؟”

وأكد أن نيللي كريم لا ترفص التقاط الصور مع أحد مشيداً بتواضعها وأن انفعاله لم يكن له علاقة برغبة المعجبين في التصوير معها ولكن بسبب ما وصفه بالطريقة غير اللائقة التي تعاملو بها معها.