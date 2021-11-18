اتفرج – مصطفى فهمي يتهم طليقته فاتن بالسرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمي يتهم طليقته فاتن بالسرقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت الإعلامية فاتن موسى بتفاصيل جديدة بشأن اتهامها باقتحام شقة العائلة والاستيلاء على ما بداخلها من متعلقات وأموال.

وردت فاتن موسى على الاتهامات الموجهة لها بنشر اعترافات مصطفى فهمي أمام النيابة والتي اعترف فيها بطلاقها رجعياً والحصول على بعض متعلقاتها الشخصية من شقة الزوجية.

وقالت:” الفنان مصطفى فهمي يقر أمام النيابة العامة أول أمس بأنه قام بتنزيل وحيازة 18 حقيبة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية للإعلامية مدام فاتن موسى من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل- الدقي”.

وأكدت من خلال البيان أنه استغل عدم تواجدها في مصر ليقوم بتطليقها غيابيا، مشيرة إلأى أنه استولى على متعلقاتها الشخصية.

وتابعت: “قام باستغلال عدم وجودها في مصر حتى يقوم بتطليقها طلاقاً غيابياً رجعياً؛ الأمر الذي يكون ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها واللاب توب الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة”.

حيث أن الفنان مصطفى فهمي تراجع واعترف أمام نيابة الدقي بأنه قام بتنزيل وحيازة 18 حقيبة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية لطليقته من شقة الزوجية ولفتت إلى أنه قال: “نعم طلّقتها طلاقاً رجعياً وأخذت اللاب توب و18 حقيبة لمطلقتي من شقة الزوجية”.

وفي وقت سابق شكل خبر طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى، صدمة كبيرة لمحبي النجم الكبير والإعلامية، إذ أنهما متزوجان منذ 6 سنوات ولم تقع بينهما طيلة هذه السنوات الستة أي خلافات تذكر.