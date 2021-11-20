اتفرج – نادين نجيم تقلد محمد سعد في فيلم كتكوت

شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تقلد محمد سعد في فيلم كتكوت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد الفنان المصري محمد سعد نشر فيديو للفنانة اللبنانية نادين نجيم وهي تقلده في أحد المشاهد الكوميدية من فيلمه كتكوت أثناء لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامية منى الشاذلي.

وعلق قائلاً:”یا نادين يا قمر أنا معرفش إن كتكوت حلو کده، صبح صبح على القمر”.

كما تفاعلت نادين نجيم سريعاً مع رد محمد سعد، معلقة: “شكراً جداً يا أستاذ محمد.. أنا لسه دلوقتي كنت بشوف الفيلم مع صحابي في البيت، لا لا ومش معقول.. كتكوت مش راضي يسبني أبدأ”.

وكانت نادين نجيم قد عبرت عن حبها الشديد للسينما المصرية منذ طفولتها، وإعجابها بالنجمة الراحلة فاتن حمامة وسعاد حسني ووميرفت أمين ومديحة كامل ونجلاء فتحي، مشيرةً إلى أنّ من أسباب إتقانها اللهجة المصرية هو مشاهدتها الأفلام المصرية منذ صغرها.

وأوضحت أنها تعشق الأفلام الكوميدية المصرية، خاصة أفلام النجم عادل إمام، كما قالت إنّ الفنان محمد سعد سبب فرحتها.

واكدت أن أقرب أعماله لقلبها هو فيلم كتكوت، وقامت النجمة الشهيرة بما هو غير متوقع بعد تقليدها للنجم المصري بطريقة أدهشت الجمهور.

يذكر أنه ظهرت نادين نجيم وهي تقلد محمد سعد بشخصيته في فيلم كتكوت بطريقة عفوية وطريفة للغاية، لتتدخل منى الشاذلي قائلة إن محمد سعد سوف يكون سعيد للغاية بعد رؤيته لنادين نجيم وهي تقلده وهو ما علقت عليه نادين نجيم: “بحبه جدا وبعتبره سبب من أسباب فرحتي لأنه بيضحكني جدا جدا”.