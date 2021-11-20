اتفرج – مهاجمات بين هاني شاكر ونجيب ساويرس

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجمات بين هاني شاكر ونجيب ساويرس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطورت الأزمة بين نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، ورجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، بعد منع النقابة لعدد من مطربي المهرجانات من الغناء.

ويأتي الخلاف الذي حدث بين الطرفين بعد أن أعلن هاني شاكر، نقيب الموسيقيين قراره بإيقاف مجموعة من مطربي المهرجانات بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، ليعلن بعدها نجيب ساويرس اعتراضه على هذا القرار، وهو ما رد عليه نقيب الموسيقين بمطالبة رجل الأعمال بأن يتبنى المطربين في مهرجان الجونة السينمائي.

حيث رفض نجيب ساويرس، قرار نقابة الموسيقين و قال: “ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء، بنحب الغناء الشعبي… قرار معيب أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور اللي يقرر يسمع مين ومبيسمعش مين.. مش النقيب!”.



واضاف : “نصيحتي لهم اللجوء للقضاء فهذا حجر على حرية الإبداع الدنيا أذواق”.

كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر بيانا صحفيا، وذلك رداً على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس واعتراضه على قرارات مجلس النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وقيامه بالغضب الشديد اتجاه قرار النقابة ونشر أكثر من منشور على صفحته الشخصية بموقع توتير حيث طالب المطربين باللجوء إلى القضاء ومقاضه النقابة.

وتلقى نجيب ساويرس بدتأييد عدد كبير من الجمهور المصري الرافض لقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات مؤكدين على أن مثل هذا القرار لا يسمح بالتنوع وضد الحرية .