اتفرج – عائلة سعودية تهدي الفنان عمر كمال سيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة سعودية تهدي الفنان عمر كمال سيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت إحدى العائلات السعودية، اهداء نجم المهرجانات المصري عمر كمال درع وسيارة فارهة ماركة بنتلي.

كما نشر عمر كمال صور السيارة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستقرام معبراً عن سعادته البالغة بها ليثير موجة جدل واسعة في التعليقات.

وكتب عمر كمال في تعليقه على الهدية التي تلقاها من عائلات الشاطري: “الحمد لله تم تكريمى اليوم ف المملكة العربية السعودية من عائلات ( الشاطرى ) .. وتم منحى سيارة ” بنتلى ” هدية وشكرا ع التكريم والهدية و الضيافة ف السعودية طول فترة أقامتى”.

و علق : “شكرا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية”.

مهدية العائلة السعودية أحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور مع نجم المهرجانات الشهير في تعليقات تباينت ما بين تعليقات عبرت عن دهشة أصحابها بالسيارة الفارهة وأخرى مهاجمة لعمر كمال.

وتأتي هدية العائلة السعودية لعمر كمال خلال زيارته للسعودية على هامش حضوره لفعاليات موسم الرياض حيث أحيا نجم المهرجانات حفلين غنائيين يومي الخميس والجمعة الماضيين وسط حالة من التشجيع من الجمهور السعودي.



وقبل الحفل شوق عمر كمال جمهوره ونشر بوستر لحفله الغنائي معلقاً: “أهلى وحبايبى ف السعودية أستنونى في موسم الرياض الخميس والجمعة”.

وهدية العائلة السعودية لعمر كمال أحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليه التعليقات التي طغى على بعضها الطابع الهجومي ومن بين التعليقات: “عمل ايه ده بقي علشان يستهال كل ده دا ولا ليه اي لازمه في الحياه …فعلا الموازين انقلبت ….الشباب المتعلم الي محتاج فرصه ميلاقيش اي حد يدعمه انما ده يلاقي ناس هبله تعمل معاه كده فعلا حسبي الله ونعمه الوكيل”.