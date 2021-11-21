اتفرج – شقيقة ياسمين عبدالعزيز يعلن اكتمال شفائها

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة ياسمين عبدالعزيز يعلن اكتمال شفائها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان وائل عبدالعزيز الجمهور بوست يطمأن الجمهور على الحالة الصحية لشقيقته ياسمين عبدالعزيز بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ أشهر وخضعت على إثرها إلى العلاج في سويسرا لتدارك خطأ طبي تسبب في دخولها إلى العناية المركزة.



ونشر وائل صورة لياسمين عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، وعلق عليها قائلاً: “حمدا لله على السلامة”. وانهالت عليها تعليقات الجمهور متمنين لها الشفاء والعودة.

وكانت الحالة الصحية لياسمين بدأت عندما كانت تجري عملية دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار، لكنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، مما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته.

وهذا بدوره أدى إلى إصابتها بالتهاب بريتوني، ثم تبع ذلك قيام الفنانة المصرية بإجراء عمليات في سويسرا.

وكان الفنان أحمد العوضي، زوج عبد العزيز، قد أعلن خلال مداخلة تلفزيونية بأن الفنانة ستعود خلال أيام إلى مصر، وأنها أصبحت بحالة جيدة، بعد أن سافرت إلى سويسرا بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجها.

يذكر أنه في يوم 11 يوليو/تموز الماضي دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت تدهور بعد العملية بشكل كبير.