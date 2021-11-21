اتفرج – احمد فهمي يكشف سبب فشل زيجاته السابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن احمد فهمي يكشف سبب فشل زيجاته السابقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان أحمد فهمي رفضه التعليق على أسباب فشل زيجاته السابقة خاصة أنهن متزوجات حالياً ومن عائلات محترمة يكن لهم الاحترام .

وأكد ان جميع زوجاته السابقات محترمات ومن عائلات محترمة، كما أنهن تزوجن حاليا من أشخاص محترمين رافضاً الحديث عن أسباب فشل العلاقة بينهم، وأنه وليس من الرجولة أن يتحدث عنهن بأي شكل ولا أن يتطرق لتفاصيل حياتهن الشخصية.

و رد فهمي على سؤال “اتجوزت كتير علشان بتزهق بسرعة؟، رد أحمد فهمي قائلاً:” الزهق مش من الجوازات الكثير، لكن بيكون من السفر ولعب كورة، وكل زوجاتي السابقات محترمات ومن عائلات كبيرة ومتجوزين رجالة محترمة ومش من الرجولة إني أتكلم في الموضوع ده نهائي”.

حيث عبر عن استيائه من تكرار تداول الشائعات حول أسباب انفصاله في زيجاته السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تلك الأمور شخصية ولا يحق لأي شخص أن يعرف مثل هذه الأمور، مشيراً إلى أن البعض يحاول تخمين الأسباب بتداول أشياء غير حقيقة عبر السوشيال ميديا خاصة أن الصورة الكاملة ليست واضحة للجمهور.

وأكمل: “هنا عارفة شخصيتي، عارفة إنها مش متجوزة أبو تريكة.. هي عارفة إني شخصية جدلية وسيرتي بتيجي على طول، علشان كده نقفل على نفسنا ونعيش حياتنا ويكون قرارنا من دماغنا”.

وتابع: “أي اتنين فنانين متجوزين بيكون خبر انفصالهم حلو وهيعمل تريند وهيبيع”.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي تزوج للمرة الأولى من شهد رمزي شقيقة الفنان شريف رمزي وانفصل عنها فهمي بعد فترة زواج لم تستمر طويلا.

وتزوج أحمد فهمي من منة حسين فهمي، واستمرت الزيجة 3 سنوات قبل أن ينفصلا

وتزوج حالياً الفنانة هنا الزاهد والتي علقت من قبل أنه لا يعنها ما حدث في السابق وأن زيجات أحمد فهمي السابقة لا تعنيها وأن أهم شيء بالنسبة لها هو التفاهم بينهما، وأهلها ليسوا قلقين من هذا الأمر لأنهم تعرفوا على أحمد عن قرب.