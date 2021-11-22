اتفرج – هاني شاكر يتهم مطربي المهرجانات بالتزوير

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يتهم مطربي المهرجانات بالتزوير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية قرار بمنع 19 منهم من الغناء في مصر في الحفلات.

حيث اتهم هاني شاكر مطربي المهرجانات الممنوعين بارتكاب جرائم التزوير.

و قال : “الأسماء الممنوعة من الغناء ارتكبوا جرائم، بعضهم زور شهادات تعليمية وبعضهم متهرب من الخدمة العسكرية، ومنهم من زور صوته شخصيًا للحصول على تصريح غناء”.

و علق : “حمو بيكا دخل الامتحان مرتين وسقط، وبعد سقوطه المرة الأولى أحضروا له مدرسا يصحح له مخارج الحروف، فحضر مرة واحدة ثم زوغ”، حسب قوله.

وتابع هاني شاكر قائلاً: “خدنا حكم سنتين حبس ضده، وقبل التنفيذ اتنازلت ميخلصنيش يتأذي، جبناله مدرس، يضبط مخارج الحروف، مراحش إلا مرة واحدة وزوغ، قال مش فاهم”.

بينما أكد هاني شاكر”واحد فيهم عامل برنامج على تليفونه بصوتي، كلم المستشار علاء عامر، وقال له يا منصور مش هأوصيك على فلان خليه يشتغل في العيد، عشان متقطعش عيشه لحد ما نرجع.. بعدها بنص ساعة كلمه بصوته قال له الباشا كلم حضرتك ووصاك اشتغل في العيد؟”، مشيرًا إلى أنه قدم ضده بلاغًا.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قائمة الممنوعين من الغناء أو كما أطلقت عليهم النقابة مؤدي المهرجانات، وعددهم 19 مؤدي مهرجانات حمو بيكاوحسن شاكوش وحسن أبو الروس، وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طبخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبه.