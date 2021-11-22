شاهد .. نادين نجيم تصدم الجمهور من ليلة الدخلة بإطلالة صارخة بقميص النوم المخرم خرمت دماغ الشباب .. اتفرج

انت الان تتابع خبر نادين نجيم تصدم الجمهور من ليلة الدخلة بإطلالة صارخة بقميص النوم المخرم خرمت دماغ الشباب .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور جريئة للنجمة اللبنانية نادين نجيم، ظهرت بإحدها مرتدية قميص نوم مكشوف، ومخرم باللون السكني والنهدي، ووضعت مكياج ناعم، وسدلت شعرها عغلى كتفها، وركزت بالصورة على جزءها العلوي، وكانت نادين نجيم قد نشرت هذه الصورة في وقت سابق عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين اعتبروا ان هذه الصورة من ليلة الدخلة، لأن قميص النوم يشبه اطلالة العروس في صباحيتها، وسط انتقادات حادة معتبرين ان هذه الاطلالة لا داعي لها، وقميص النوم ليس اللباس المناسب امام ملايين المتابعين، بينما تغزل البعض بجمالها وسحر اطلالتها.81143756

يذكر ان الفنانة نادين نجيم قد قامت بتقليد الفنان المصري محمد سعد بأحد مشاهد فيلمه الكوميدي "كتكوت"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وبدوره أعرب محمد سعد عن إعجابه الشديد بتقليد الفنانة نادين له، وعلق: "یا نادين يا قمر أنا معرفش إن كتكوت حلو ?ده، صبح صبح على القمر"، وردّت عليه نادين، قائلةً: "شكراً جداً يا أستاذ محمد.. كنت بشوف الفيلم مع صحابي في البيت، كتكوت مش راضي يسبني أبدأ".

هذا وتحدثت نجيم في البرنامج عن حبها الشديد للسينما المصرية، وتحديدا فاتن حمامة، وسعاد حسني، وميرفت أمين، وغيرهن من فنانات الزمن الجميل، مشيرةً ان مشاهدتها الأفلام المصرية منذ صغره اكانت من أسباب إتقانها اللهجة المصرية.

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