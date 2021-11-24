اتفرج – مواطن جديد يرفع قضية ضد محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن جديد يرفع قضية ضد محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام المواطن أحمد عامر رفع قضية مقيم في مدينة بورسعيد، يتّهم فيه الفنان محمد رمضان بالتشهير به وتدمير حياته ومستقبل أبنائه.

وأكد عامر أنه فوجئ باستخدام صورته في دعاية لمسرحية “أهلاً رمضان”، والتي قدّمها محمد رمضان منذ فترة، مؤكداً أن رمضان استخدم صورته بطريقة سيئة، حيث وضعه في هيئة مجرم ومسجّل خطر، ونشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذنه.

وكشف عامر أنه كان يعمل سائقاً في أحد مكاتب التخليص الجمركي ووقع حادث بسبب البضائع المسروقة في عام 2015 وقضى العقوبة الجنائية، وقال إن ابنه فوجئ حين رأى هذه الدعاية وأصيب هو وعائلته بصدمة كبيرة، خاصة بعد مشاهدة الملايين لهذه المسرحية.

وأشار أحمد عامر إلى أنه بسبب هذه المسرحية، تعرّض أولاده إلى التنمّر ومشاكل كثيرة، مؤكداً أنه لن يتنازل عن القضية، وأنه واثق تماماً في القضاء المصري وقيادات الدولة، وطلب منهم الإسراع بالبتّ في هذه القضية لإنقاذ حياته.

و جاءت دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بأنه قام باستغلال صورة للطيار من أجل الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة التي أطلق عليها “مش بتفتش في المطار”.

حيث استغل تصوير الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، داخل مشهد استعراضي له في قيادة الطائرة، الأمر الذي سبب في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة وأدبية لوظيفته.

حيث اتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن الفنان قام بعمل سلوك ألحق الكثير من الضرر بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية.

و قام بتعريض سلامة الطيران للخطر، فمن خلال مقطع الفيديو قام بقيادة طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات له لقيادتها، وقام بمزاولة نشاطًا من أنشطة الطيران المدني، وهو لم يحصل على ترخيص من وزير الطيران المدني.