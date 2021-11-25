شاهد .. منذ 4 أشهر.. أول ظهور إعلامي لأحمد العوضي بعد أزمة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز.. شاهدوا كيف أصبح شكله!

انت الان تتابع خبر منذ 4 أشهر.. أول ظهور إعلامي لأحمد العوضي بعد أزمة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز.. شاهدوا كيف أصبح شكله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حصد النجم أحمد العوضي على جائزة أحسن ممثل دور أول من مهرجان نجم العرب في دورته السادسة بناء على استفتاء الجمهور العربي والخليجي عن شخصية الخديوي في مسلسل «اللي مالوش كبير» والذي عرض ضمن ماراثون رمضان 2021.

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ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول للفنان المصري بعد مرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ ما يقرب من أربعة أشهر.ونشر “العوضي” عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة تجمعه بالفنان عمرو سعد والفنان خالد سرحان من المهرجان، وعلّق قائلًا:” مهرجان نجم العرب .. جائزة احسن ممثل دور أول عن مسلسل اللي مالوش كبير .. اخواتي النجم عمرو سعد والنجم خالد سرحان”.

وقد تم تكريم الفنان أحمد العوضي من قِبل المهرجان كأفضل ممثل عن مسلسل “اللي مالوش كبير”. وإلى جانب العوضي حضر المهرجان مجموعة من الفنانين مثل: ليلى علوي وصابرين وحمدي الميرغني وخالـد سرحان وحسام داغر الذي خضع مؤخرًا لعملية جراحية.

وصَرّح العوضي بأنه فخور جداً بهذا التكريم كونه قائماً على تصويت الجماهير، موضحاً أن ذلك يمنحه ثقة بأنه يسير نحو الطريق الصحيح، كما يحمله مسؤولية التركيز على الخطوة القادمة، موجهاً الشكر لجمهوره.

و هذا وقد كرَّم مهرجان نجم العرب عددًا من نجوم السينما والدراما والغناء والإعلام بناءً على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب نجم العرب.مسلسل «اللى ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين «جونيور» وهدى الإتربى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز تعرضت لوعكة صحية خطيرة، حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة تكيسات من على المبايض، لكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، ثم نقلت للعناية المركزة وبعدها غادرت مصر لاستكمال علاجها في سويسرا، وإجراء جراحة جديدة.

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