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شاهد .. إبنة الفنان وائل كفوري تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض .. اتفرج مقدار الشبه مع والدها؟؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 08:00 صباحاً

نشرت زوجة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة، صورة لابنتهما في أوّل يوم دراسي لها، بعد انقطاع قصري طال القطاع التعليمي خلال الآونة الأخيرة.

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وظهرت الطفلة جالسة في صفها، وعلامات السعادة واضحة عليها، وكتبت على الصورة "عدنا إلى المدرسة".والجدير بالذكر، أن بشارة كانت قد توعدت سابقاً لكل من يحاول التعرض لعائلتها، أو العبث بحكاية زواجها السابق وكل الامور التي تتعلق بها وحدها، لأن في هذا الاطار قدسية معينة لا يعرفها هواة التنكيل بسيرة الآخرين، وشددت على ضرورة الابتعاد عن حياتها الخاصة السابقة والحالية لانها معنية أساسية بالدفاع عن خصوصياتها بعد أن انتهى زمن الصمت.وقد تفاعل المتابعون مع الصورة وأعربوا عن اعجابهم بابنة وائل كفوري الصغيرة، كما بدا واضحاً الشبه بينها وبين والدها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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