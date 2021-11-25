شاهد .. السعودية ،مودل روز تستعرض جسدها بالجامبسوت الأسود الضيق الذي فصل عوراتها بشكل صارخ... اتفرج

انت الان تتابع خبر السعودية ،مودل روز تستعرض جسدها بالجامبسوت الأسود الضيق الذي فصل عوراتها بشكل صارخ... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز​ الجمهور مجموعة صور مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وقد إرتدت جامبسوت جلد باللون الأسود ضيق ويفصل الجسم.

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الجامبسوت strapless ويتميز بفتحتين على الساقين كما نسقت معه مجموعة إكسسوارات مناسبة للإطلالة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور وأبدوا إعجابهم بها.

وكانت قد إستعرضت مودل روز منزلها الفخم بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

ويتميز منزلها في الولايات المتحدة الأميركية بوسعه، وإطلالته الجميلة، حيث ظهر غروب الشمس في الفيديو جميل جداً، وبدا صالونها كبيراً للغاية.

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