اتفرج – حفل تكريم ميادة الحناوي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم ميادة الحناوي في دبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت القنصلية العامة في دبي بتكريم الفنانة القديرة، السيدة ميادة الحناوي في حفل استضافه مطعم درج الياسمين، حضرته شخصيات رسمية وفنية سورية وإماراتية.

حيث شاركت فيه فعاليات اقتصادية وثقافية وأكاديمية من أبناء الجالية العربية السورية الكريمة المقيمة في دبي.

وأكد القنصل العام كنان زهر الدين: “نجتمع اليوم لكي نحتفي بقامة فنية كبيرة.. رسخت في أذهاننا منذ الصغر واحتلت مساحة واسعة من قلوب السوريين والعرب.. ففي السماء دوما نجوم براقة لا يخفت بريقها لحظة.. نترقبها ونسعد بلمعانها.. وللنجاح أناس يقدرون معناه.. وللإبداع أناس يحصدونه.. الفنانة القديرة.. مطربة الجيل وكل الأجيال”.

تابع القنصل في كلمته: “السيدة ميادة الحناوي.. سموتِ بفنك وارتقيت.. غنيت للنسيان ولكن أغانيك لم ولن تنسى.. لقد كنت ولا زلت النخلة الشامخة التي تعطينا أرقى فن وأرق إحساس.. والشكر جزء من الحب ، فشكرا على ما قدمتيه وأبدعت فيه”.

واختتم قائلا: “نقدر عطاءك ونعتز بتاريخك.. فأنت أهل للتكريم والتقدير ، وبكل الامتنان لعطائك على مر السنين نقدم لك أجمل الأمنيات بالصحة والعافية.. ولك منا كل الحب والتقدير”.

ولدت ميادة الحناوي في سوريا عام 1962، وفي عام 1977 اكتشفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أثناء تواجده في إحدى السهرات في مصيف بلودان بسوريا، حيث أعجب بصوتها الجميل ووعد بإطلاقها فنياً، إلا أن فكرة الفن لم تكن واردة في ذهن ميادة.