شاهد .. بإطلالة صادمة.. سيرين عبدالنور بملابس مهترئة جداً رغم الثراء الفاحش...اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صادمة.. سيرين عبدالنور بملابس مهترئة جداً رغم الثراء الفاحش...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت إطلالة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد منشورها الخاص عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو عفوي لها عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " بإطلالة عفوية جدا مرتدية " تي شيرت " ظهرت علامات التمزيق والاهتراء عليها أثناء تصويرها من كاميرا هاتفها الشخصي خلف البحر وتداول جمهورها الصورة بسخرية بسبب إطلالاتها الاخيرة دون مساحيق التجميل وبملابس مهترئة جدا.

من جهة اخرى ، أطلقت الفنانة سيرين عبدالنور مؤخرا عملها الدرامي الجديد الذي عرض على منصة اتفرج برفقة الفنان اللبناني عادل كرم بمسلسل " دور العمر " ب 15 حلقة فقط والذي نال اعجاب

جمهورها بشكل كبير لا سيما ان شخصية " شمس " التي لعبتها في العمل تعتبر من أول الأدوار التي تقدمها للجمهور بسبب الاختلاف الكلي عن شخصية سيرين عبدالنور التي تعود عليها الجمهور.

وتستعد الفنانة سيرين لتصوير الجزء الثاني من مسلسل " دور العمر " ولم تعلن لليوم عن موعد عرضه أو الانتهاء من التصوير.

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