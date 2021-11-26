شاهد .. اتفرج : حقيقة خيانة ؛؛جورجينا رودريغز؛؛ لكريستيانو رونالدو ويجن جنونة مع غريمه التاريخي ليونيل ميسي!

انت الان تتابع خبر اتفرج : حقيقة خيانة ؛؛جورجينا رودريغز؛؛ لكريستيانو رونالدو ويجن جنونة مع غريمه التاريخي ليونيل ميسي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/26 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدرت تعليقات عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ على منشور للاعب كرة القدم ​ليونيل ميسي​ غريم حبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ الترند.

85842074



وفي التفاصيل علقت صفحة موثقة تحمل اسم جورجينا رودريغز بقلوب بيضاء على صفحة ميسي وطلبت من المتابعين في تعليق اخر عدم اخبار كريستيانو بالموضوع.

واشار البعض ان هذا التصرف يعد خيانة منها لكريستيانو رونالدو منها لكن اتضح ان الصفحة مزيفة ولا تعود لجورجينا بل الادمين الخاص بالصفحة من مصر وليس من اسبانيا او البرتغال او لندن حيث تعيش جورجينا.

جورجينا رودريغز وكريسيانو رونالدو يغادران البرتغال لهذا السبب



نشر لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو صورة له برفقة حبيبته عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز أثناء مغادرتهما البرتغال "مسقط رأس رونالدو"، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وعلق قائلاً :"بغض النظر عن المسافة التي نسافر إليها في العالم ، أشعر دائمًا أنا وعائلتي في البرتغال بأنني في المنزل.

المناخ الرائع والطعام الرائع ومودة الشعب البرتغالي ، يسعدني دائمًا العودة إلى بلدي. حان الوقت للعودة إلى مانشستر والتركيز بشكل كامل على أهدافنا ، لكننا سنعود قريبًا. أراك الآن ،البرتغال".

وكان رونالدو قد تواجد في البرتغال ليلعب ضمن تشكيلة منتخبه الوطني بمواجهة صربيا. متابعو رونالدو إنهالوا بالتعليقات على دور جورجينا في دعم رونالدو الدائم، ومرافقتها له في جميع خطواته.85842074