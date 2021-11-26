اتفرج – تعرض محمد الشرنوبي لحادث سير مروع

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض محمد الشرنوبي لحادث سير مروع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صورة للفنان محمد الشرنوبي توضح تلقيه الإسعافات الأولية داخل إحدى المستشفيات الخاصة والتي قيل أنها قبيل دخوله غرفة العمليات عقب تعرضه لاصابات خطيرة بعد تصادم سيارته وانقلابها.

و كشف الفنان محمد الشرنوبى حقيقة الصورة المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يظهر بها والدماء تغطى وجهه.

حيث أثارت الصورة قلق جمهوره عليه خلال الساعات الماضية، حيث أشار متداولو الصورة إلى أنه تعرض لحادث، وأكد الشرنوبى أن الصورة من تصوير مشهد من أحد أعماله الفنية، معبرا عن غضبه من تداولها دون تحرى الدقة.

وكتب شرنوبى:”الصورة اللى نزلت امبارح اللى اتكتب عليها إنى عملت حادثة دى من عمل فنى، وحقيقى مش عارف ليه ممكن حد يفول على حد بالشكل المؤذى ده.. بس عايز أشكر كل اللى كلمنى وبعت لى عشان يطمن عليا”.

يذكر أن محمد الشرنوبي يشارك بالوقت الحالي في بطولة فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، ويتم تصويره حالياً، حيث يقدم إحدى القصص داخل أحداث العمل ويجمعها بالفنانة أسماء جلال، حيث تنشأ بينهما قصة حب، ويمران بالعديد من المواقف فى إطار رومانسى.

و فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” يكتب السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مي عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.