اتفرج – تامر حسني يرد على جدل إحيائه زفاف آية مكرم

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يرد على جدل إحيائه زفاف آية مكرم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت البلوجر آية مكرم، لهجوم كبير عقب انتشار مقطع فيديو لها من حفل زفافها، والذي فاجأها فيها الفنان تامر حسني، بتنكره كمصور صحفي حيث وضع الكمامة ونظارات على عينيه وأخفى وجهه بالكاميرا التي كان يحملها.

ورد الفنان تامر حسني، لأول مرة على فيديو تنكره كمصور صحفي خلال الحفل، وقال عبر خاصية القصص المصور ستوريز بموقع وتطبيق إنستقرام:”آية غير انها بنت ناجحة ومحترمة وطموحة، هى أصلا من محبينى من وهى طفلة، ودايما كان بيجيلى منها رسايل من صغرها إن أمنيتها إنى أغنى فى فرحها، وبعتتلى من فترة إنى بالنسبة لها مثل أعلى فى النجاح، وبتستمد منى طاقة إيجابية بتفرحها وبتنجح بيها”.

وأضاف: “تخيل لو النجم أو الفنان اللى هو مثلك الأعلى ميكنش عندك مقدرة مادية إنك تجيبه يحييلك فرحك، ولأن الفنان دا صدق طاقتك اللى وصلته من حروف صغيرة، ولكن صادقة كل الصدق، فتساعد الظروف هى الأخرى ويتم إلغاء ميعاد مهم عندى من أطراف أخرى، لتأتى الظروف وتساعد، وأصبح فاضى فى هذه الساعة، فأذهب دون مقابل لفرحة آية الطفلة اللى كبرت وطول عمرها بتتمنى اللحظة دي، من خلال حروف بسيطة، فأروح وافرحها هى وعريسها الجميل الشاب الطموح المحترم هيمن”.

وتابع: “اللى محبش مثل أعلى واتعلق بيه من صغره ولقاه جانبه بيحققله أمنية من أمنيات حياته، مش هيفهم الكلام دا، بس دى علاقة صدق فى الطاقات الحب، بيألف قلوبها ربنا، عشان الناس تفرح، وفى فرحة بتحليك مش فى كامل وعيك، من كتر مانت مش مصدق، ودا انا قولته فى أغنية “يافرحة”، “يااااه مش مصدق، ربنا يرزقكم كلكم الفرحة دي، مبروك لحبايب قلبي اخواتى الصغيرين آية وهيمن، حب الناس الطيبة لفرحتكم ميتوصفش”.

وردت أية مكرم، على الهجوم الذي تعرضت له ونشرت عبر حسابها بإنستقرام فيديو يظهر تدافع عدد كبير من الحضور على المسرح، موضحة تفاصيل رد فعلها .

قائلة :”أظن الفيديو ده أكبر دليل وحابة الناس تركز أوي على الهجوم اللي حصل على الاستيدج، من مصورين وناس كتير، ولما شفنا المنظر أنا وهيمن قولنا لبنت أختي تنزل بسرعة”.