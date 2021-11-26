شاهد .. رشدي اباظة لقن شادية وزجها صلاح ذو الفقار درساً قاسياً!. لن تصدق ماذا فعل ؟؟ تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر رشدي اباظة لقن شادية وزجها صلاح ذو الفقار درساً قاسياً!. لن تصدق ماذا فعل ؟؟ تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا شك أن فناني الزمن الجميل مبدعون ولكن أيضا الإسفاف كان له مكان في بعض الأعمال كما يتواجد في زمننا هذا.

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ولكن هناك كثيرا من المواقف التي تدل على عظمة هؤلاء الفنانين وأن أغلبهم يتمتعون بنفوس سوية ومشاعر يستحقون من أجلها أن يظلوا في قلوبنا إلى الآن.

هل أحد يتذكر فيلم “مراتي مدير عام”؟ بالتأكيد جميعا نتذكره فهو من الأفلام المحفورة في أذهاننا.

كانت البداية ليست مع صلاح ذو الفقار كان البطل المرشح للفيلم هو النجم رشدي أباظة وبالفعل تقاضى جزءا من أجره عن الفيلم.

كان رشدي أباظة متحمسا لهذه التجربة مع شادية وكان ينتظر أول يوم تصوير بفارغ الصبر، كان يهاتف شادية يوميا للحديث عن التفاصيل وكيفية التعامل مع الشخصيات.

في هذه الأثناء كان هناك حدث جميل لشادية، تزوجت من صلاح ذو الفقار وكانت سعادتهم بالغة.. مما جعل الثنائي يفكران “لماذا لا يكون الفيلم الجديد من بطولتهم؟”.

عندما سمع المنتج هذا الاقتراح لم يخطر على باله سوى الربح الذي سيناله من وراء هذه الفكرة، زواج شادية وصلاح ذو الفقار حدث هام يتحدث عنه الجميع، وإذا تم الإعلان عن فيلم يجمعهم سويا سيكون الجمهور شغوفا ليراهم معا في فيلم واحد.

وافق المنتج ولم يفكر في رشدي أباظة، الذي كان الجميع يخشى إبلاغه خوفا من إثارة غضبه، حيث كان معروف في الوسط الفني بغضبه الشديد وكان بعض المقربين منه يقولون: “لما رشدي يغضب ابعد عنه فورا وإلا متلومش إلا نفسك”.

ذهب الزوجان السعيدان “شادية وصلاح ذو الفقار” إلى أول يوم تصوير “وفي نفس الوقت ذهب رشدي أباظة إلى موقع التصوير وفي الوقت المحدد له فزع كل العاملين، كيف نقول له أنه ليس موجودا في الفيلم؟”.

رد فعل رشدي أباظة من غدر المنتج به؟ بالطبع كانت بمثابة رصاصة يتلقاها نجم كبير في مكانة رشدي أباظة.

بدأ الجميع في الفرار والذهاب إلى الغرف، لحظتها شعر “أباظة” بشيء غريب يحدث أصبح بمفرده في موقع التصوير ولا يوجد أي شخص.

كان معروفا عن رشدي أباظة الذكاء، أدرك سريعا أنه ليس له مكان هنا.

كان الجميع يتوقع ردة فعل غاشمة ولكن هذا لم يحدث مطلقا

ووجد الجميع باقة ورود وبجانبها كارت معايدة يتمنى فيه السعادة لشادية وصلاح ذو الفقار.

ولم يجعل هذا الموقف حدا للعمل بين رشدي وشادية، بل جمعتهم أعمال كثيرة بعد ذلك. 27966557