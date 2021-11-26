شاهد .. السعودية مودل روز تفجر الأنترنت بظهور خادش من السرير وتنسف تقاليد المجتمع السعودي بإطلالة فاضحة .

انت الان تتابع خبر السعودية مودل روز تفجر الأنترنت بظهور خادش من السرير وتنسف تقاليد المجتمع السعودي بإطلالة فاضحة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت العارضة السعودية ​مودل روز​ مجموعة صور جريئة لها عبر حسابها على موقع انستغرام، ظهرت بها وهي تجلس على سريرها بالمنزل بوضعيات مثيرة، مرتدية ملابس شتوية جلد باللون الأسود ومكشوفة الصدر.

وانهالت التعليقات على صور مودل روز، من قبل المتابعين، متهمينها بنسف العادات والتقاليد السعودية، وعدم احترام الأخلاقيات العامة، وتعمد استعراض جسدها لكسب الشهرة والمال، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها بتعليقات داعمة لها. 30834933

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها مودل روز الضجة بين المتابعين بسبب اطلالاتها الجريئة شبه العارية، واستعراض مفاتنها عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها على انستغرام.

يذكر ان مودل روز قد استعرضت مؤخرا منزلها الفخم في الولايات المتحدة الأميركية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في انستغرام، ولفت منزلها الأنظار بسبب اتساعه وفخامته وإطلالته الجميلة خاصة وقت الغروب

وكانت قد لفتت روز الأنظار بالنظارات الشمسية الغريبة والخارجة عن المألوف، حيث ظهرت وكانها تضع قطعة قماش على أعينها، كما ظهرت بمقطع فيديو بالمنشفة دون حمالة صدر.30834933