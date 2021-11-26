شاهد .. نزعت ثوب الخجل كاملاً لاميتا فرنجية تثير ضجة واسعة بـلا ملابس في مغطس الاستحمام والجمهور يفقد صوابه !

انت الان تتابع خبر نزعت ثوب الخجل كاملاً لاميتا فرنجية تثير ضجة واسعة بـلا ملابس في مغطس الاستحمام والجمهور يفقد صوابه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الممثلة وعارضة الأزياء ​لاميتا فرنجية​ مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نشرته على صفحتها الخاصة، وهي تستحم في غرفة الفندق الذي تقيم فيه حالياً.

ويتواجد مغطس الاستحمام الى جانب السرير في غرفة النوم، وظهرت لاميتا في الفيديو، وهي جالسة في داخل المغطس وتلعب برغوة الصابون، وتستحم بطريقة مثيرة، حسب تعليقات المتابعين.57801587

وأشعل هذا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على آلاف المشاهدات في وقت قصير جداً، اضافة الى أكثر من الف اعجاب، ومئات التعليقات من المتابعين الذين تغزلوا بجمال لاميتا الطبيعي، أما البعض الآخر فإعتبرها جريئة.

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