شاهد .. اتفرج .. طفلة (ذافويس كيدز) جويرية حمدي تصدم جمهورها بإطلالة انثوية وملامح مختلفة ؟ سبحان الله الخالق

انت الان تتابع خبر اتفرج .. طفلة (ذافويس كيدز) جويرية حمدي تصدم جمهورها بإطلالة انثوية وملامح مختلفة ؟ سبحان الله الخالق والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الطفلة جويرية حمدي نجمة "ذا فويس كيدز" متابعيها بأحدث صورة لها عبر انستقرام، حيث ظهرت بإطلالة شبابية جريئة للغاية عرضتها لبعض الانتقادات.

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وظهرت المصرية جويرية حمدي بجمبسوت باللون العاجي كشفت انتقالها من مرحلة الطفولة إلى بدايات المراهقة، حيث جاءت ردود الأفعال غير مرحبة بإطلالتها الجريئة التي تركز على عامل الأنوثة، وتساءل البعض لماذا ودعت مرحلة الطفولة مبكراً.

الجدير بالذكر أن جويرية قد شاركت في فيديو كليب "الله اتفرج" مع النجم المصري تامر حسني الذي طرحه منذ أشهر بمشاركة فريقه في البرنامج في الموسم الأول.

والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري وتوزيع توما، بينما تولى إخراج الكليب ياسر سامي من إنتاج تامر حسني.

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