شاهد .. صراخ جنوني؛؛ كشف أصعب مشهد اعتداء في حياة السندريلا :من شدة المشهد جسمها كان بيتنفض أثناء التصوير وانهارت من البكاء !؟

انت الان تتابع خبر صراخ جنوني؛؛ كشف أصعب مشهد اعتداء في حياة السندريلا :من شدة المشهد جسمها كان بيتنفض أثناء التصوير وانهارت من البكاء !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

سعاد حسني البابا ولدت في حي بولاق بالقاهرة لعائلة فنية. والدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين.

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وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة. عملت في الفن وهى طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي،

ثم عملت في أدوار متعددة، وحين فاقت شهرتها الآفاق لقبت بسندريلا الشاشة العربية. تزوجت من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد.



عملت في التلفزيون في مسلسل (هو وهى)، كما حصلت على جوائز عديدة عن أفلام (الحب الذي كان) و(غروب وشروق).

وقد نافست الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين، واستطاعت بخفة أن تقدم مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض جعلتها ملكة في قلوب الجماهير. توفيت الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضه بلندن، تاركة ورائها تاريخًا طويلاً لا يمكن نسيانه.83817287