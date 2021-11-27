شاهد .. فنانة مصرية شهيرة ارتدت الحجاب وبعد فترة خلعته فأصابتها لعنة من السماء ودمرتها! شاهدوا التفاصيل

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة ارتدت الحجاب وبعد فترة خلعته فأصابتها لعنة من السماء ودمرتها! شاهدوا التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ميرنا المهندس هي فنانة مصرية فارقت الحياة بعمر الشباب حيث توفيت عن 39 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وشكلت وفاتها صدمة للوسط الفني المصري حينها.

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لم تتزوج المهندس في حياتها إلا أنها ارتبطت بقصة حب مميزة جمعتها بالفنان الشاب أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وصلت العلاقة بينهما للخطوبة إلا أن زواجهما لم يتم بسبب مرض ميرنا ووفاتها لاحقًا.

أمير شاهين وميرنا المهندس

عاش أمير شاهين فترة طويلة من الحزن بعد وفاة حبه الأول كما كان يحرص أن يطلق عليها، ولم يفوت شاهين أي فرصة للحديث عن مدى عشقة لميرنا وتعلقه بها والحزن الذي لم يفارقه لفترة طويلة.



إلا أن أمير شاهين قرر أن يتجاوز هذا الحزن بعد مرور 5 سنوات على وفاة ميرنا المهندس ليعلن بعدها عن ارتباطه بالسيدة منة جاب الله والتي تزوجها مؤخرًا متجاوزًا أحزانه على حبيبته.

الفنانة ميرنا المهندس قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال المميزة.



ميرنا المهندس بالحجاب:

بعد نجاحها في مسلسل بنات افكاري إلى جانب محمود مرسي وتوقع الكثير من النقاد لها ان تصبح نجمة بارزة فاجأت الراحلة ميرنا المهندس الوسط الفني وأعلنت اعتزالها وارتدائها الحجاب.



وعن أسبابها كشفت الراحلة لأحد المواقع حينها أنها لم تعتزل الفن ولكنها قررت الابتعاد لظروف خاصة بها، ومن أجل مراجعة نفسها عن ما قدمت في السنوات الماضية.

أما عن سبب ارتدائها الحجاب فقد كشفت الفنانة المصرية وقتها انها حلمت حلم شرح صدرها، وشعرت بعدها برغبة في ارتداء الحجاب،

وتحدثت مع والدتها وشقيقتها في الأمر ودعمها بشكل كبير، وقالت إنها مستعدة للتمثيل في الحجاب على أن يراعي الدور فكرة الحجاب ويحترمه



إلا أن الفنانة الراحلة عادت وخلعت الحجاب بعد مدة وشاركت في عدد من الأعمال



وفاة ميرنا المهندس:

عانت الفنانة الراحلة من مرض التهاب القولون التقرحي وساءت حالتها حتى أصيبت بسرطان القولون.



توفيت ميرنا المهندس في 5 أغسطس من عام 2015 بعد إجرائها عملية كبيرة في المركز الطبي العالمي،

وشكلت وفاتها صدمة طبيرة لعائلتها وأصدقائها في الوسط الفني، في حين خرجت بعض الأصوات التي قالت إن وفاتها بالمرض الخبيث كانت "لعنة" بسبب خلعها للحجاب.80117047