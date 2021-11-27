شاهد .. بكل وقاحة:باربي نجد تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلالة نووية من حوض السباحة وحركات تبرز منحنياتها وتثير غرائز جمهورها - بالفيديو

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة:باربي نجد تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلالة نووية من حوض السباحة وحركات تبرز منحنياتها وتثير غرائز جمهورها - بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الازياء ​باربي نجد​ مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، استعرضت فيه مؤخرتها أثناء تواجدها في حوض السباحة.

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وظهرت نجد وهي تستمتع بالمياه، وصورت الفيديو بطريقة تُظهر فيها منحنياتها بشكل واضح، مبرزة حجم صدرها.



الجدير بالذكر، أن نجد كانت قد نشرت مقطع فيديو سابقاً، وظهرت وهي تقوم بحركات مغرية بقدميها أمام المرآة بحجة إظهار الإكسسوار الخاص بالأقدام،

ما أغضب الجمهور واعتبروها حركات إيحائية وتقصد من وراءها لفت نظر المتابعين حيث اعتقد بعضهم أنها مستعدة للقيام بأي عمل لا أخلاقي مهما كان رخيصاً،

حتى تشغل بال الرأي العام وتنشهر، وكانت قد نشرت مؤخراً صورة تخطت فيها الخطوط الحمر.

ويعتذر () عن نشر هذا الفيديو المخل احتراما لمتابعينا الكرام64655607