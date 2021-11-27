اتفرج – بسمة وهبة تدخل العناية المركزة لسوء حالتها الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تدخل العناية المركزة لسوء حالتها الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن أحد معدي برنامج 90 دقيقة عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد أن تعرضت لوعكة صحية على الهواء مباشرة أثناء تقديم البرنامج.

وأكد أنه بعد إجراء عدداً من الفحصوصات للإعلامية بسمة وهبة جاءت النتائج غير مبشرة.

حيث أنها تعاني من اضطرابات في نبضات القلب، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الإن إن كانت تحتاج إلى إجراء جراحة في القلب أم لا.

وكشف أن الفريق المعالج لـ بسمة وهبة رفض خروجها من العناية المركزة، وتم إعدادها لإجرا قسطرة في القلب، للتأكد إن كانت تحتاج إلى جراحة في القلب أم أنها ستكتفي بالدواء”.

يذكر أنه تعرضت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، مساء الأربعاء، لوعكة صحية مفاجئة على الهواء أثناء فاصل إعلاني لبرنامجها 90 دقيقة الذي تقدمه على شاشة «المحور»، ما استدعى إلغاء الحلقة وعدم استكمالها، وتم بعدها نقلها لأحد المستشفيات.

و قالت بسمة وهبة في حلقة لها: «أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة بسبب شعوري بالتعب البسيط، وأعتذر لكم مرة أخرى وأراكم مرة أخرى ودمتم في رعاية الله».

و سقطت بسمة وهبة مُغشيا عليها، خلال أحد فواصل البرنامج وتحديدًا الفاصل الثاني، وقبل ذلك الفاصل كانت تناقش بسمة أزمة مطربي الراب وموقف الفنان هاني شاكر منها.

ولاحظ الجميع انفعال بسمة وهبة تحديدًا في حديثها عن ابنتها والمخاطر التي يتعرض لها الجيل الجديد المتأثر بمطربي الراب والمهرجانات، واختتمت بسمة كلماتها بمقولة: والله والله أنا قلبي واجعني وأنا بتكلم، أنا بجد تعبانة”.

وفي وقت سابق اعلنت قناة المحور في في بيان رسمي يوم الخميس الماضي، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن توقف استكمال إذاعة حلقة الليلة من برنامج “90 دقيقة” لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى.