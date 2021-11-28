شاهد .. لن تصدقوا ما ظهر على جسد هيفاء وهبي بعد إطلالتها بدون ملابس داخلية. | اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ما ظهر على جسد هيفاء وهبي بعد إطلالتها بدون ملابس داخلية. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محركات البحث خلال الساعات الاخيرة بعد إطلالتها الاخيرة خلال تواجدها في دبي بعد حفلها الاخير برفقة الفنان اللبناني وائل كفوري.

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في التفاصيل ، ظهرت الفنانة اللبنانةي هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة صور جريئة بعد أخر جلسة تصوير قامت بها تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفاء وهبي في صورها الاخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الأبيض القصيرمكشوف البطن والظهر الى جانب بركة السباحة في إحدى الفنادق.

وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمالها وسخ=حر إطلالتها التي ظهرت فيها مؤخرا بعد حفلها الاخير بدبي.

من حهة أخرى، أحيت الفنانة هيفاء وهبي في ال19 من نوفمبر الشهر الحالي حفلها الاخير في دبي الذي جمعها مع الفنان اللبناني وائل كفورب بعد غياب طويل وسط حضور جماهيري مبهر.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أطلقت عملها الفني الجيدد لعام 2021 برفقة الفنان المصري أكرم حسني بديو غنائي مشترك بعنوان " لو كنت " والذي حاز على ملايين الاعجابات والمشاهدات عبر منصات التواصل منذ إطلاقه قبل عدة أشهر.

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