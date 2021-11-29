شاهد .. بإطلالة صارخة...حلا الترك تظهر مفاتنها بالمخرم والممزق .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صارخة...حلا الترك تظهر مفاتنها بالمخرم والممزق .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها وخاصية ستوري على انستغرام، نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك مجموعة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بعدة اطلالات، فظهرت مرتدية قميصاً باللون الأبيض وتنورة ملونة، وسدلت شعرها البني على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا.

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كما شاركت حلا الترك صورة لها أثناء عمل دعاية لإحدى العطور، وظهرت مرتدية بلوزة بيضاء مخرمة مكشوفة الذراعين، وبنطال جينز مشقوق من الركبة، وكشفت عن عوراتها وفخذها من البنطال بطريقة جريئة، وسدلت شعرها.

ووضعت مكياجا ناعما.ونالت صور حلا الترك اعجاب الجمهور الذي أشاد بجمالها واطلالتها الجميلة، بينما انتقد البعض ظهورها المكشوف، معتبرين انها تبرز عوراتها بملابس جريئة ولا تليق بالمجتمع الخليجي المحافظ، كما طالبها البعض بالتواجد بشكل مستمر على مواقع التواصل، حيث أصبحت تغيب لفترات طويلة عن السوشيال ميديا، ثم تعود فجأة بصور حديثة وجلسات تصوير مميزة.

وكانت حلا الترك قد أثارت الضجة مؤخرا بصورة تم تداولها على مواقع التواصل، ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود مكشوف الصدر والفخذين برزت منه مفاتنها، ومارست حركات اثارة بلسانها.

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