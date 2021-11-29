شاهد .. تفاصيل مثيرة وصادمة : مخرج شهير يقتحم غرفة نوم الفنانة الكبيرة يسرا ويفزعها في منتصف الليل ومافعله صادم .. اتفرج

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة وصادمة : مخرج شهير يقتحم غرفة نوم الفنانة الكبيرة يسرا ويفزعها في منتصف الليل ومافعله صادم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة يسرا أن المخرج يوسف شاهين أقتحم غرفة نومها من أجل اقناعها بالموافقة على العمل معه في فيلم.

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وأضافت في لقاء تلفزيوني يوسف شاهين شاهدنى بالصدفة أثناء عرض فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" وطلب من مساعديه إحضارى، وبالفعل اتصل بي الفنان سيف عبد الرحمن، فاعتذرت له لأنني لا أفهم أفلامه ولكنه أقنعني بالحضور،

وذهبت بالفعل للقاء شاهين ولكنه تركني طويلاً في غرفة الانتظار بمكتبه وبعدها خرج وسألني: "أنت طويلة كدة ليه"، فأجبته "يعني أعمل لك ايه في طولى وبعدين الأستاذ نور الشريف طويل" فرد قائلاً: "وكمان لمضة".



وأضافت النجمة يسرا: بعدها أعطاني سيناريو فيلم "حدوتة مصرية" وطلب مني قراءته واعتزال كل الناس، ثم طلب مني مغادرة المكتب، وقمت فعلا بقراءة السيناريو 10 مرات في ليلة واحدة ولم أفهم كلمة واحدة، فقررت الاعتذار منه ولكن بطريقة غير مباشرة وكتبت خطاباً له

وبررت اعتذاري بارتباطي بتصوير أعمال أخرى رغم أنني لم أكن متعاقدة على أي عمل، ومرت ثلاثة شهور على الواقعة وكنت مقيمة وقتها عند خالتي، وفوجئت بيوسف شاهين يقتحم غرفة نومي وأيقظني من النوم واصطحبني من السرير وطلب مني فتح خزانة الملابس واختيار أزياء تناسب شخصية زوجة البطل.

وحلا أمس ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين، والذى يعد من أهم مخرجى السينما المصرية بسبب خروجه خارج الصندوق بأفكار مختلفة من خلال أفلام جعلته أكثر تميزا،

وأصبحت أفلامه من أهم ما قدم في السينما المصرية وعلامة كبيرة في تراث الفن المصرى، مثل: صراع في الوادى، الناصر صلاح الدين، باب الحديد.

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