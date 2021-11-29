اتفرج – ياسمين عبد العزيز تبكي في حلقة تلفزيونية

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تبكي في حلقة تلفزيونية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار برومو الظهور الأول للفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي حزنا واسعا، حيث نشرت صفحة برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي، برومو حلقة جديدة لاستضافة ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها وكانت ما بين الحياة والموت.

و ظهرت ياسمين وهي تحكي عن أصعب موقف في حياتها وعن عدم تصديقها تخطي هذه المحنة والحديث عنها في برنامج.

وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تحكي ومتأثرة عن أزمتها المرضية والتي استمرت لأشهر، إضافة إلى بكائها أثناء الحديث عن الموت وعن عدم تصديقها أنها ستمر منها بخير، وستقف أمام الجمهور مرة أخري، كما مزج البرومو بين الضحك والبكاء والتحدي والقوة، وتأكيدها أنها ستظل قوية.

وقالت ياسمين خلال البرومو: “كنت بموت وجاتني رسالة التربي بيجهز التربة.. وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي.. مش قادرة اصدق أني قاعدة في برنامج وأتكلم عن الموضوع ده.. 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس: الصحة الاحترام وحب الناس”. وأعلنت الصفحة إذاعة الحلقة قريبا.

وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال البرومو عن اللحظات الصعبة في مرضها وعن استعدادها وشعورها للموت وقات: “شفت معدتي برة جسمي.. قولت خلاص أنا بموت حروح لربنا بقي.. بس كنت خايفة على أولادي وقلت لأخويا الكبير: خلي بالك من ولادي”.

وذكرت ياسمين عبد العزيز في البرومو حب زوجها وقيامه بالتواجد معها، دائماً وشعوره وحزنه لحظة مرضها ووضع رأسه بجوارها على الوسادة ومحاولة تقويتها.

وذكرت منى الشاذلي خلال البرومو: إن ياسمين عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، في رحلة طويلة من الألم والوجع بين الحياة والموت”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كتبت في بداية شهر سبتمبر عن تعافيها ووجهت رسالة إلى جمهورها وأصدقائها قالت فيها: ” «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً، الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تتطمنوا ”