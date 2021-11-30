اتفرج – تفاصيل جديدة بشأن ازمة الفنان رشوان توفيق

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة بشأن ازمة الفنان رشوان توفيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، عن تفاصيل جديدة بشأن النزاع القانوني الدائر حاليا مع ابنته.

و قال : مأساة أن الابنة تلجأ للقضاء لمنع والدها من استخدام حقه الشرعي والقانوني، وكشف للمرة الأولى عن التفاصيل الكاملة للنزاع الدائر حاليا في دهاليز المحاكم حول اعتراض ابنة رشوان توفيق على قسمة أمواله على الورثة بما يرضى شرع الله.

وأكد أن الفنان القدير قرر منذ خمسة شهور إعادة قسمة ممتلكاته محبة لبناته وليس توزيعا للميراث، لأن القسمة لم تكن مطابقة لشرع الله، وتوقف أمام خوف رشوان من تعرض أولاد ابنه الراحل توفيق للظلم عملًا بقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها.

وتابع قائلا: أن ابنته آية لم ترتضِ تلك القسمة وبدأت اتخاذ إجراءات بنكية غير منضبطة وخانت الإقرارات التي وقعت عليها والتوكيلات المعمولة ورفعت 3 دعاوى على والدها، قائلًا إن الدعاوى مرتبطة بإلغاء توكيلين وطلب ببطلان عقد القسمة.

وأشار إلى أن آية ليس من حقها رفع الدعوى الخاصة بإلغاء التوكيل، مجيبًا على حديث محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق، بأن التوكيل عام لا يبيح إجراء القسمة، طبقًا لنص المادة 702 وفقرة 1 منها بأن التوكيل العام يعد باطلًا ولا يتضمن الحق في إجراء تلك التصرفات.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة تمنح صلاحية للوكالة إذا نُص فيها على تصرف معين كالبيع والقسمة دون تحديد محل البيع أو القسمة، مضيفًا: نص على أنواع معينة من التصرفات ويعد في هذا الأمر توكيل خاص للبيع، وما قام به رشوان توفيق صحيح بقوة القانون ولا يحق للابنة آية إقامة دعوى البطلان أو إلغاء الوكالة.

بينما برر محمد عصام حفيد رشوان توفيق إقدام والدته على إقامة دعوى قضائية بأن “الحاج رشوان” كما وصفه اقدم على تصرفات غير قانونية مستغلا توكيلا عاما حررته ابنته له، وقال إنه خرج للرد على تصريحات جده؛ بسبب ما تعرضوا له من سب وإهانة وألفاظ مسيئة منذ كشف جده عن القضايا المتبادلة بينهما، موضحًا أن الدعاوى المرفوعة على جده مرتبطة ببطلان عقد القسمة وعقد بيع فيلا وإلغاء توكيل.

و زعم أن “الحاج رشوان” رفع قضية باسم ابنته دون علمها، مشيرًا إلى أن رفع دعوى باسم والدته دون علمها أو الرجوع إليها أمر خاطئ.

وأشار إلى أنهم فوجئوا بإنذار مرسل من الدكتورة هبة رشوان “خالته”، بشأن عقد قسمة بتاريخ ورقم دعوى رقم دون علم بموضوع القضية المرفوعة، مؤكدًا أن رشوان توفيق كان حريصًا على العدل ما بين أبنائه ولا يقصر مع أحد منهم.

وتابع: مشكلتنا أن ما تم غير قانوني دون الرجوع والحصول على موافقة من صاحب الملك، مش عاوزين جنيه زيادة ولا طمعانين في قرش، نحن لم نحجر على الحاج رشوان ولا يمكن التطاول عليه.

الحفيد تجاهل تمام وصف رشوان توفيق بالجد وظل يمنحه لقب حاج كما رفض مناداة الإعلامية هبة رشوان بصفتها “خالته”، مشيرا إلى أن الأمور صارت حساسة جدا بعد ظهورهما مع الإعلامي عمرو الليثي والتشهير به وبوالده ووالدته.

وأكد أن تصريحات رشوان توفيق وضعتهم أمام الأمر الواقع، مضيفًا: لا أستطيع النوم منذ أمس من الاتصالات والشتيمة، الحاج رشوان فنان محترم وأحبه وجزمته على رقبتي، منقدرش نحجر عليه لكن قانونًا الأموال مملوكة باسم والدتي وهي ملكية خاصة من الألفينيات وتم طرح الموضوع للقسمة ولم يعترض ووافق عليه».

بينما ردت الدكتور هبة شوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، على كلام ابن شقيقتها، متسائلة عن سبب عمل الزوجة توكيل عام لزوجها وهو ما أوضحت أنه يستهدف احتفاظ الزوج بحق التصرف في أمواله.