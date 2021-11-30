اتفرج – محمد محمود عبد العزيز ينشر صورة نادرة مع والده

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز ينشر صورة نادرة مع والده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز في صورة نادرة له من طفولته برفقة والده من كواليس تصوير فيلم “الكيت كات” تنشر لأول مرة، مواكبة لاحتفال مهرجان القاهرة السينمائي بالذكرى الثلاثين لعرض الفيلم والذي أقيم بالأمس ضمن فعاليات أيام صناعة السينما المصرية.

وعلق عليها قائلا: اليوم كانت الندوة الخاصة بفيلم الكيت كات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٣ بحضور صناعه لمرور ٣٠ سنة على إنتاجه.

و تابع قائلا: كان نفسي أحضر لكن للأسف ماقدرتش بسبب انشغالي بالتصوير، لكن قلت أشارك المهرجان في إحياء هذه المناسبة بصورة ليا مع والدي وكريم أخويا والنجم الراحل نجاح الموجي من كواليس تصوير الفيلم اللي تشرفت انى حضرت تصويره واتشرفت أنى احتكيت عن قرب بصناعه سواء أمام الكاميرا أو خلفها واللي اتعلمت منهم ومن قربى ليهم ومن مجهودهم وتاريخهم في صناعة الفن.

وواصل قائلا: اللي حببوني في شغلانتنا وأثبتوا لي وللجميع وبكل البراهين أن الفن الحقيقي بيعيش ويشرف صاحبه ويخلد ذكراه حتى لو لم يعد على قيد الحياة، ولا أستطيع إخفاء سعادتي بتاريخ والدي المشرف اللي بافتخر بيه في كل وقت وباعمل حسابه في كل خطوه باخدها في مسيرتي سواء الإنتاجية او التمثيلية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي عقد أمس الإثنين ندوة بمناسبة مرور ٣٠ عاما على العرض الأول لفيلم “الكيت كات” وحضر الندوة مخرج الفيلم داوود عبد السيد والموسيقار راجح داوود صاحب موسيقى الفيلم والفنان أحمد كمال أحد أبطاله وأنسي ابو سيف مهندس الديكور ومحسن أحمد مدير التصوير، وأدار الندوة الناقد محمود عبد الشكور.