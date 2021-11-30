اتفرج – هنا الزاهد تشكر أحمد فهمي على مشاركتها له

شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تشكر أحمد فهمي على مشاركتها له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبَّرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في عملٍ مسرحي، يجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي في موسم الرياض.

و قالت: “هذا العمل الثاني الذي يجمعني بأحمد بعد الواد سيد الشحات، الذي أعدُّه من أجمل الأعمال بالنسبة لي. العمل مع أحد ممتع وجميل، مع أنني كنت أظن في السابق بأنني سأشعر بالخجل لو جمعني عملٌ به، لكنني اكتشفت العكس، إذ إنه لطيف جداً”.

وكشفت عن أنها تواجه صعوباتٍ عند العمل في المسرح “فهو عملٌ مباشر أمام الجمهور، ولا يتحمَّل الخطأ، وهذا ما يجعلني أشعر بالتوتر قليلاً، لكنني أتجاوز ذلك بأداء البروفات، والحرص على تقديم دوري ببراعة”.

وعن دورها في المسرحية، قالت هنا: “أجسِّد دور عفريتةٍ من الجن، تحب شخصاً من الإنس، وتسعى إلى الزواج منه، وتتوالى الأحداث والمواقف بناءً على ذلك بين عائلتهما، وهي مواقف كوميدية جميلة، سيستمتع بها الجمهور عند مشاهدة المسرحية”.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد طرحت على صفحتها البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة، التي تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، ومن المقرَّر عرضها في موسم الرياض، ويشارك في بطولتها أيضاً بيومي فؤاد، ومحمد أنور، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وإشراف عام أحمد مظهر، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.